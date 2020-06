Festa della Repubblica: alzabandiera in piazza Sant'Antonio

TERMOLI. In occasione della Festa della Repubblica prevista per domani, 2 giugno, l'assessorato alla Cultura del Comune di Termoli ha organizzato una cerimonia con alzabandiera che si terrà domattina alle ore 10.30 in Piazza Sant'Antonio a Termoli. Presiederà alla manifestazione il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano. Interverranno autorità civili e militari.