Distacchi programmati Enel a Petacciato, Di Pardo ottiene il gruppo elettrogeno

PETACCIATO. Il sindaco Roberto Di Pardo rende noto che giovedì 4 giugno, dalle ore 10 fino alle ore 18, l’Enel ha previsto intervento manutentivo sulle linee elettriche prevedendo distacco di tensione.

«Troverete come sempre avvisi nelle zone interessate volantini informativi. (Lemitoni, zona posta, campo sportivo, scuole,) A seguito di numerose note e telefonate con i dirigenti Enel Abruzzo/Molise, sono riuscito ad ottenere la presenza di un gruppo elettrogeno che sopperirà alla disalimentazione.

Pertanto le zone interessate avranno un reale distacco dalle 10.30 alle 11 la mattina e dalle 17.30 alle 18 la sera: trattasi del tempo tecnico per passare da alimentazione rete elettrica ad alimentazione con gruppo elettrogeno. Ringrazio il dottor Eusebio Pizzone dell’Enel per aver compreso e soddisfatto la mia richiesta considerato che i nostri ragazzi più piccini sono collegati per la didattica a distanza e i più grandi hanno lezioni o esami universitari».