MONTECILFONE. Flusso idrico sospeso in alcuni comuni del basso Molise: Acquaviva Collecroce, Tavenna, Palata, Mafalda e Montecilfone.

A causa dei lavori di riparazione della condotta idrica dell'Acquedotto Molisano Sinistro nel tratto serbatoio Castelmauro – partitore in pressione Acquaviva, Molise Acque comunica che si è provveduto alla sospensione del flusso idrico. Comuni in indirizzo invitati ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella tarda serata di oggi.