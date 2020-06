Noleggio con conducente, scoppia la protesta delle aziende messe in ginocchio dal Covid

CAMPOBASSO. Anche a Campobasso domani, come in tutti i capoluoghi di regione italiani, scenderanno in piazza i titolari e dipendenti delle ditte del comparto noleggio con conducente.

Le istanze delle ditte di noleggio di autobus, auto e natanti, così come tutto il comparto del turismo, attraversa un periodo particolarmente buio senza avere alcuna contezza di quando il settore possa ricominciare ad operare.

Purtroppo si tratta del settore maggiormente colpito dall’emergenza sanitaria che ha investito l’intero Paese.

Lo sciopero, indetto da numerose sigle sindacali del comparto, si chiede di poter ottenere aiuti concreti in quanto, finora, la categoria è stata matematicamente esclusa da ogni contributo elargito.

A Campobasso i manifestanti si incontreranno alle ore 10 a Colle delle Api (zona Decatlon) per poi partire alle 10.30 tutti insieme alla volta del centro città, sfilando dinanzi alla sede del Regione Molise per poi concludere il corteo nella zona dello stadio “Selvapiana”.

La manifestazione avrà termine alle ore 12.