«Ripristino delle attività ambulatoriali in piena sicurezza», Florenzano rassicura il Sumai

CAMPOBASSO. Nuovo intervento del Sumai (Sindacato Unico Specialisti Ambulatoriali Italiani) Molise, che segnala come nel pomeriggio di oggi 2 giugno, a seguito del comunicato stampa trasmesso agli organi di informazione, è stata riscontrata l’immediata disponibilità del Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano a un sereno confronto sulle modalità ed i tempi per il totale ripristino delle attività ambulatoriali in piena sicurezza per gli operatori ed i pazienti e per il recupero delle prestazioni sospese nell’esclusivo interesse della salute di chi, in questo lungo periodo dell'emergenza Covid, è stato costretto a differire i normali controlli ambulatoriali.

«Abbiamo piena fiducia che il rispetto reciproco e la volontà di tutela della sanità molisana, così come per il passato, possano dare a tutti la necessaria serenità per una ripartenza condivisa», precisa Elio Gennarelli.