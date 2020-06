Disputa sull'eolico, la proposta Wind Energy approda in Consiglio a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Dopo le numerose prese di posizione contro la proposta di insediamento di un parco eolico tra Rotello e Santa Croce di Magliano, i nodi arrivano al pettine del Consiglio comunale dell’amministrazione Florio, convocato per domani sera, alle 19, in prima convocazione, dal presidente dell’assise civica Michele Iantomasi. Una seduta con quasi 20 argomenti iscritti all’ordine del giorno, poiché c’è tutta l’assise di bilancio, ma alla fine l’attenzione politica si concentrerà, siamo certi, sull’ultimo punto, quello integrativo, l’istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 mw, da realizzarsi nel comune di Santa Croce di Magliano in località "Piano palazzo, Piano Moscato, Colle Passone e Piano Civolla" e relative opere di connessione ricadenti nei comuni di Santa Croce di Magliano e Rotello, promosso dalla società Wind energy. Ai fini della necessaria pubblicità, il consiglio comunale sarà altresì trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del comune di Santa Croce di Magliano.