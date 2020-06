GUGLIONESI. Entra nel vivo la solennità patronale di Sant'Adamo abate, secondo il programma organizzato dal Comune di Guglionesi, dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore e dal Comitato festa patronale.

«Cari fratelli e sorelle, Cari concittadini,

siamo lieti di condividere con voi il programma della prossima festa patronale legata al nostro Santo Patrono Adamo Abate, programma che siamo stati costretti a rivedere e adattare a causa dell’emergenza sanitaria in corso, che seppur rallentata non deve farci abbassare la guardia e richiamarci al senso di responsabilità e osiamo dire di fraternità, che abbiamo gli uni nei confronti degli altri.

È la festa della Comunità, vissuta nella fede e nella devozione che accompagna il nostro popolo da più di mille anni. Quest’anno, per le norme del distanziamento non si potranno vivere a pieno tutti i momenti consueti della festa, non si potrà partecipare all’Intronizzazione del Santo così come non potremmo vivere la processione con Sant’Adamo e gli altri Santi per le vie del paese, e ancora meno potremmo vivere il momento ricreativo e musicale; ciò, però, non deve far venire meno il nostro appartenere a questa comunità di Guglionesi, né deve spegnere la fiamma della fede di cui Adamo è testimone.

All’intercessione di Sant’Adamo, nostro patrono, affidiamo ciascuno di voi, le vostre famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani e gli ammalati e invochiamo la sua benedizione con le parole del canto:

Deh stendi, Adamo Santo

La man paterna ancor,

nel ciel seguirti accanto,

potremo col tuo amore.

Buon Sant’Adamo!

Don Stefano Chimisso / Parroco

Avv. Mario Bellotti / Sindaco

A causa dell'emergenza sanitaria per la prevenzione al contagio pandemico Covid-19 e in osservanza delle indicazioni sul "distanziamento sociale" i luoghi pubblici e cultuali, dove si svolgerà il programma della 918esima solennità patronale, saranno limitati nel numero di accesso. Per i limiti imposti a motivo della sicurezza collettiva, la condivisione della solennità nella comunità di Guglionesi prevede alcuni momenti della programmazione in streaming (diretta e replay).

Ulteriori informazioni in merito alla svolgimento del programma celebrativo, nonché contenuti per le connessioni streaming, sono disponibili sulle piattaforme informative e social della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e del Comune di Guglionesi. Un vivo ringraziamento all'Odv Sant’Antonio Protezione Civile di Guglionesi, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che in vario modo hanno collaborato all'organizzazione della solennità in onore di Sant'Adamo abate, Patrono di Guglionesi. Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato alla solennità patronale: www.guglionesi.com/santadamo2020