Alta velocità: "Diventano ipotesi concrete le tratte Pescara-Lecce e Pescara-Roma"

ABRUZZO. “Nel corso della conferenza stampa riguardo alle ultime novità in merito all'emergenza Coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inserito tra le opere urgenti e necessarie per l'Italia anche l'alta velocità Pescara-Lecce e l'alta velocità Pescara-Roma. È una splendida notizia per tutto l'Abruzzo, le cui infrastrutture entrano con forza all'interno dell'agenda del Governo del Paese. In particolar modo, per ciò che riguarda i tratti di alta velocità, il MoVimento 5 Stelle ha portato il tema all'interno delle istituzioni regionali fin dal primo giorno del suo insediamento nella passata legislatura. Siamo felici che adesso, grazie all'azione dell'esecutivo guidato da Conte, questo obiettivo dichiarato inizi ad assumere i contorni della realtà”.

Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi a commento delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.