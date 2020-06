Rifondazione contro il divieto di balneazione sulle spiagge libere

TERMOLI. Prese di posizioni a iosa sul divieto di balneazione nelle spiagge libere. Il Prc molisano ritiene profondamente sbagliata la scelta di chiudere la balneazione nelle spiagge libere come norma anti-Covid. Per Pasquale Sisto, «Il sindaco di Termoli così facendo pregiudica i cittadini meno abbienti che non possono permettersi l'ombrellone in fitto, allo stesso tempo pregiudica la fruizione di tutte le strutture turistiche. Il rilancio del turismo Molisano attendeva investimenti per la gestione degli spazi pubblici con bagnini e personale addetto alla predisposizione delle spiagge libere. La crisi legata al coronavirus la possiamo subire oppure sfruttarla per fare gli investimenti che si attendono da anni come servizi igienici e aree attrezzate per gli animali domestici. Ancora una volta l'incompetenza degli amministratori di Termoli pregiudica i cittadini molisani».