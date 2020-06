CAMPOMARINO. Sabato 6 giugno edizione speciale di Clean Saturday per rimuovere rifiuti dalla spiaggia di Campomarino.



La manifestazione sarà riproposta grazie all’instancabile lavoro delle associazioni Abm e Aisa in collaborazione con il comune di Campomarino.

I “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine si ritroveranno ancora una volta per promuovere la bellezza e combattere il degrado della costa e della pineta.

Esiste un intero spazio da riconquistare, quello della tua spiaggia e della tua pineta.

Con il “CleanSaturday Campomarino merita”, si può riparare, ricucire, recuperare e contribuire a far rinascere la bellezza sul territorio ripulendo le aree degradate del territorio.

Con questa iniziativa vengono liberati dai rifiuti e dall’incuria verde urbano e spiaggia è questo il tema che propone Clean Saturday.

Il rapporto con i fruitori del mare, degli amanti del verde e della natura è un tassello fondamentale per uno sviluppo sostenibile e per far crescere il senso di responsabilità e appartenenza che porta ad attivarsi in prima persona nella difesa del bene comune.

La manifestazione prevede il distanziamento sociale, l’obbligo di guanti e mascherine.