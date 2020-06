TERMOLI. Un incontro online per parlare di filiera agroalimentare e “Suolo Vivo”-

“Il Suolo vivo, un nuovo paradigma per un’agricoltura in evoluzione dopo la fase Covid 19“ sarà il tema del prossimo webinar organizzato dalla Società Italiana di Economia Agro-Alimentare (SIEA). “La pandemia, che purtroppo non possiamo ancora archiviare come un brutto ricordo, ci ha posti di fronte alle fragilità degli attuali modelli di sviluppo, evidenziando l’urgenza di adottare scelte radicali per il futuro del nostro Pianeta. E’ proprio in questo scenario che la Società Italiana di Economia Agro-Alimentare (SIEA) ha promosso un ciclo di seminari online con lo scopo di definire le prospettive di rilancio dell’agro-alimentare italiano dopo l’emergenza COVID-19. L’intento dei webinar SIEA è spingersi oltre una mera “conta dei danni”, provando a disegnare proprio l’Agroalimentare italiano che verrà: evidenziando, da un lato, le molteplici criticità del nostro sistema produttivo e, dall’altro, le specificità che lo rendono unico al mondo.

E in questo contesto che nasce una riflessione sul ruolo chiave della nostra risorsa superficiale terrestre più importante, il suolo. Il seminario intende evidenziare il ruolo chiave del suolo e dell’acqua, senza dubbio le risorse naturali più importanti e non sufficientemente tutelate, nel quadro del Green Deal, la nuova strategia di crescita sostenibile della Commissione Europea, con particolare riguardo all’agricoltura, settore determinante per il conseguimento degli obiettivi che vengono proposti. La produzione di cibo è infatti uno degli ambiti su cui concentrare gli sforzi e l’attenzione nel perseguire la direzione della sostenibilità, attraverso la riduzione del consumo di risorse naturali, dell’inquinamento dell’atmosfera, dell’acqua e del suolo, dell’impatto dei cambiamenti climatici e dello spreco degli alimenti, nel rispetto della biodiversità e dell’eccellenza delle nostre produzioni.

Temi che saranno trattati da Giuseppe L’Abbate (Sottosegretario alle Politiche Agricole), Vincenzo Michele Sellitto (MSBiotech spa), Raffaella Pergamo (CREA-PB), Raffaella Zucaro, (CREA-PB) e Lucia Briamonte (CREA-PB).



Il webinar SIEA, rivolto a un ampio pubblico di studenti, accademici, figure istituzionali e professionali,intende fare il punto su come, In questo momento delicato, caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid 19, le tecniche rispettose delle risorse naturali, l’innovazione e l’utilizzo di nuove tecnologie può aiutare il settore agroalimentare.

L’evento sarà trasmesso in streaming su www.siea.it ,

sul canale YouTube “SIEA-Food Economy” (https://www.youtube.com/ embed/w-IHQQR9I0Q )

e sulla pagina Facebook della rivista “Economia agro-alimentare”.

Il pubblico potrà partecipare in chat per porre domande ai relatori