SANTA CROCE DI MAGLIANO. "Sì al Mes, affinché i soldi investiti in sanità in Molise non servano solo per riaprire il Vietri di Larino. Bisogna ripartire dal centro Covid e dall' ospedale, necessari per il territorio bassomolisano, per guardare in futuro a cose ancora più grandi. Il nosocomio diventi anche un centro di eccellenza e di ricerca pubblico che sia il riferimento di tutta la sanità molisana".

È la proposta del coordinatore provinciale di Italia Viva di Campobasso Donato D'Ambrosio. Un' idea che punta in alto e che comprende tutte le battaglie che stanno per essere messe in campo a favore del nosocomio frentano.

Con questa idea sarà sabato 6 giugno alle ore 18 davanti al piazzale dell' ospedale Vietri per partecipare alla manifestazione " presidio per l' ospedale Covid Regionale", in rappresentanza di Italia Viva Molise insieme ad altri iscritti che hanno voluto questa battaglia.

La manifestazione è stata voluta dal forum per la sanità pubblica di qualità e organizzata dal comitato Bassomolise per il Bene Comune, Comitato Civico Frentano.

" Dire sì al Mes in questo momento- ha aggiunto D' Ambrosio- é un modo per dire sì al rilancio della sanità pubblica di qualità anche nella nostra regione. È una occasione che non possiamo farci sfuggire per ridare a Larino il ruolo che merita nel panorama sanitario regionale".