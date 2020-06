Pneumologo molisano muore cadendo dal quinto piano ai Parioli

ROMA. Lutto all'ospedale dei Castelli e proprio dopo l'ultima dimissione post-Covid. Un medico di origine molisana, precisamente di Agnone, nella serata del due giugno si è gettato nel vuoto dalla sua terrazza al quinto piano nel prestigioso quartiere capitolino dei Parioli. Era in forza alla task-force Anti-Covid, messa su dall'Asl 6, ma da circa 40 giorni era in malattia. Proprio ieri, lui pneumologo, doveva tornare in servizio. Lascia moglie e figlio di dieci anni.