L'associazione ViviLarino favorevole al centro Covid nel Vietri

LARINO. «Contagi zero. Continuano ad arrivare buone notizie dalla curva dei contagi, creando un moderato ottimismo tra i cittadini molisani, che hanno dimostrato di essere attenti nel rispettare le regole impartite dal governo centrale e regionale (tranne qualche piccola eccezione), avviando un lento percorso di ripresa. Non possiamo affermare altrettanto per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, che ancora oggi denota lacune generando disservizi e tempi di attesa per prestazioni sanitarie lunghissimi. L’associazione ViviLarino ritiene indispensabile ed opportuno dotare la nostra regione di un centro Covid, in quanto la pandemia non ancora è stata sconfitta.

Considerato che l’Asrem dispone di molte strutture sanitarie inutilizzate ma adeguate a tale finalità, non si comprendono le motivazioni che spingono i dirigenti a non omologarsi alle linee guida nazionali condividendo la proposta del Commissario alla sanità Molisana Angelo Giustini di trasformare l’Ospedale Vietri di Larino in centro Covid e malattie infettive. Si alzano voci campanilistiche dal Comitato pro-Cardarelli mentre circolano le più chimeriche proposte che confermano l’inadeguatezza al ruolo di chi dovrebbe assicurare al cittadino un efficiente ed efficace servizio sanitario nell’interesse della nostra regione. Purtroppo gli ‘’ordini’’ di scuderia inducono il direttore di turno a fare scelte inadatte, come in una nota trasmissione televisiva ‘’deal with it-stai al gioco”. #larinocentrocovid».