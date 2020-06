Lutto in casa Panarese, il cordoglio dell'amministrazione Silvestri

CAMPOMARINO. Sentite condoglianze alla famiglia Panarese, e in particolare alla vice sindaca Rossella, dal sindaco di Campomarino e tutti i colleghi per la perdita del caro nonno Vincenzo, che si è spento in Salento a 94 anni.

«Vi siamo vicini nel dolore, perché la scomparsa di una persona cara lascia un vuoto incolmabile dentro di noi che solo con il ricordo affettuoso può essere superato. Noi non abbiamo avuto il piacere di conoscerlo ma, siamo convinti, avendo conoscito la vostra famiglia, sia Massimo per gli anni di servizio nella nostra comunità, che a te Rossella in questo anno di comune condivisione di vita amministrativa, che il vostro caro abbia contribuito e non poco a trasmettervi quei valori che incarnate e che dovrebbero appartenere a tutti: educazione, rispetto e onestà. Un abbraccio sincero dal sindaco e da tutti i colleghi».