SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un concerto virtuale, promosso dal gruppo dei docenti di strumento musicale, ci regala un sentire che indubbiamente qualifica il mondo della scuola. La "didattica a distanza" non ferma la "musica d'insieme" dell'Istituto Omnicomprensivo "Raffaele Capriglione" di Santa Croce di Magliano, guidato dalla preside Giovanna Fantetti. In tanti sono i ragazzi che occupano la scena virtuale dell'auditorium, per dare voce ad un concerto meraviglioso. Senz'altro ricco di abilità e di vivacità espressive maturate nel corso dell'anno. Nel rispetto rigoroso delle norme anticovid-19, l'iniziativa culturale si rivela vivace, avvincente e capace di toccare le corde del cuore.

Come si può notare dal video, l'applauso è meritatissimo. I musicisti in erba, non solo hanno vissuto in primis le emozioni, ma sono capaci di trasmetterle, con questa brillante esecuzione, anche agli ascoltatori. Subito si nota che la cornice musicale è orchestrata da una buona professionalità. I ragazzi che suonano frequentano la Scuola Media di Colletorto, Bonefro, San Giuliano di Puglia, Rotello e Santa Croce di Magliano.

La musica, in questo caso, unisce realtà omogenee a livello territoriale, ma differenti. Ha il potere di educare a stare insieme anche nella diversità. La musica d'insieme fa gruppo. Riduce le distanze e promuove una sensibilità che aiuta ognuno nel proprio cammino di vita a stare bene con gli altri con i colori migliori. Come dice Ezio Bosso la musica, nel mondo delle percezioni e delle relazioni umane, ci insegna anche ad ascoltare gli altri. I ragazzi sono stati guidati dai professori Alessandra Mongella, flauto traverso, Flavio Pettinicchi, tromba, Luca Martino percussioni, Giovanni Liguori, clarinetto, Silvano Storto, tromba e trombone, Simone Di Renzo, clarinetto.



Luigi Pizzuto