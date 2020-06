Droga, un arresto e tre denunce in pochi giorni

CAMPOBASSO. Nelle ultime due settimane, ancora una volta, i Carabinieri di Campobasso hanno proceduto all’arresto di un giovane e al deferimento in stato di libertà di altri tre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



È di stamani, alle prime luci dell’alba l’ultima operazione antidroga dei militari di via Mazzini; a distanza di pochi giorni dalla più grande operazione antidroga mai effettuata in Molise, denominata convenzionalmente ‘Piazza Pulita’, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso, nell’ambito di un ampio servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nel capoluogo molisano, hanno dato corso a numerose perquisizioni in altrettante abitazioni dislocate in vari punti della città, procedendo all’arresto di un campobassano ventiquattrenne ai sensi dell’art. 73 del Dpr 309/90.

Una delle perquisizioni infatti ha consentito ai militari della Sezione Operativa, con l’ausilio dei cani antidroga, di rinvenire all’interno dell’abitazione del giovane campobassano circa 50 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo (cocaina, hashish e marijuana) oltre a sostanza da taglio, bilancino di precisione, materiale utilizzato per confezionare le dosi ed una considerevole somma di denaro contante.

Al termine delle attività di perquisizione, il fermato veniva condotto presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri dove, al termine delle formalità di rito, veniva dichiarato in stato di arresto a posto disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre a distanza di pochi giorni dalla famosa operazione ‘Piazza Pulita’ il Nucleo Operativo aveva già assestato un altro colpo al traffico illecito di sostanze stupefacenti su Campobasso, deferendo in stato di libertà alla Procura della Repubblica due fratelli giovanissimi (uno dei due addirittura minore di età) trovati in possesso di più di 50 grammi tra hashish e marjuana mentre la locale Stazione Carabinieri aveva deferito un altro 28enne del posto trovato in possesso di più dosi di eroina, ben nascoste sulla sua persona.