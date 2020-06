Cammino della Pace e tributi locali, se ne discute in Consiglio comunale a Guglionesi

GUGLIONESI. La presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Barbara Morena, ha convocato per oggi pomeriggio, dalle 15.30, la seduta dell’assise civica guglionesana.

«Visto il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale

Viste le disposizioni emanate per l’attuale situazione epidemiologica che non consente pubbliche riunioni dei Consigli Comunali se non a porte chiuse ma garantendo la diversa partecipazione e pubblicità della seduta.

Ritenuto procedere alla convocazione dei consiglieri comunali presso la sala consiliare del Palazzo Municipale che per ampiezza garantisce il rispetto delle misure di sicurezza e il distanziamento fra i consiglieri comunali che dovranno accedervi muniti dei dispositivi di sicurezza e rispettando le regole del distanziamento di non meno di 1 metro l’uno rispetto all’altro.

Atteso che le attuali disposizioni non consentono la partecipazione del pubblico alla seduta ma che la stessa sarà resa pubblica mediante diretta in streaming sul sito istituzionale dell’Ente CONVOCA a porte chiuse ed in seduta straordinaria presso la sala consiliare per il giorno 09.06.2020 ORE 15.30 e qualora necessario, con le medesime modalità e nello stesso luogo, in II convocazione per il giorno successivo ore 9.30 i consiglieri comunali per la trattazione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno.

PROP. N. 21 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

PROP. N. 22 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE TARI 2019.

PROP. N. 23 ACCONTO 2020 IMU. DETERMINAZIONI

PROP. N. 24 ADESIONE AL COSTITUENDO CONSORZIO "IL CAMMINO DELLA PACE". APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE

Le proposte di deliberazione sono inviate a mezzo posta elettronica e comunque sono depositate presso l’Ufficio del Segretario Comunale.

Il link su cui accedere per la diretta streaming sarà pubblicato sul sito istituzionale.