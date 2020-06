Ragazzi multati di 9mila euro per una partita di calcio amatoriale, interviene Italia Viva

ROMA. "L'assurda multa da circa 9mila euro ad un gruppo di ragazzi rei di essersi affrontati in una partita amatoriale di calcio è l'ennesima conferma che i divieti ancora in vigore creano solo disagi e hanno poco senso: il ministro dello Sport Spadafora acceleri sul via libera alle partite di calcetto e allo sport amatoriale, che secondo gli annunci dovrebbe ripartire il 15 giugno ma ancora non ci sono certezze".

Lo afferma la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Multare per 400 euro a testa - prosegue Occhionero - un gruppo di ragazzi che si sono ritrovati a giocare, come è accaduto a Borgaro in provincia di Torino, è un'assoluta esagerazione, come ha riconosciuto lo stesso sindaco, da una cui ordinanza è peraltro derivata la sanzione. Occorre togliere alle forze dell'ordine incombenze del genere, mentre sta per ricominciare il campionato di Serie A è poco comprensibile impedire ai cittadini di tornare a praticare sport di gruppo".