CAMPOBASSO. «In Aula passa il nostro Ordine del Giorno che riafferma alcuni principi per una buona sanità e per indirizzi di prospettiva per la riorganizzazione sanitaria».

Lo rende noto la capogruppo dem a Palazzo D'Aimmo Micaela Fanelli.

lIn Aula vince la buona politica, perde Toma. Questo è successo oggi in Consiglio regionale e mi auguro accada di nuovo lunedì, in occasione del Consiglio monotematico sulla specializzazione dell’ospedale Covid a Larino.

Vi spiego tutto nel video».