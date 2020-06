Camionista schiacciato in Val di Sangro: "Basta infortuni sul lavoro"

ABRUZZO. "Questa mattina si è verificato l'ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Chieti (Leggi).

Un camionista di una ditta di trasporto è stato schiacciato dalla caduta di una porta del magazzino esterno della MA 1 di Val Di Sangro (magazzino in affitto) riportando gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, la polizia e l'asl di competenza. Spetterà agli inquirenti e agli organi preposti valutare le cause ed eventuali responsabilità che hanno determinato l'infortunio.

Tuttavia, come Segreteria vogliamo ribadire con forza che il tema della sicurezza sui posti di lavoro deve essere una priorità assoluta inderogabile per tutte le aziende in tutti i luoghi di lavoro. Dobbiamo intraprendere tutte le iniziative affinché a ogni lavoratore venga garantita la sicurezza. Per questo motivo, riteniamo come Fim-Cisl che si debba partire da subito con l'elaborazione di piani di intervento mirati a contrastare questo fenomeno non degno di una nazione che si vuole definire civile. Se da un lato non appare più rinviabile il rafforzamento degli organi preposti ai controlli attraverso un piano di assunzioni, dall'altro non ci possiamo esimere dall'avviare, laddove non sono presenti, in ogni singola azienda, presidi permanenti rafforzando il ruolo delle R. L. S. (rappresentati dei lavoratori sulla sicurezza) e non ultimo alimentando la consapevolezza dei corretti comportamenti attraverso la formazione continua, puntuale e mirata ai lavoratori, oltre agli adeguati investimenti per adeguare edifici, impianti e macchinari e per fornire i lavoratori dei Dpi previsti dalle normative vigenti.

Per fermare gli infortuni sul lavoro serve la ferma volontà di tutte le parti coinvolte (aziende, associazioni di categoria, parti sociali) nella condivisione e partecipazione della messa in atto delle politiche necessarie al miglioramento della sicurezza in ogni singolo posto di lavoro. Non vorremmo che, come capitato anche in passato, in tempo di crisi dovuto al coronavirus, le aziende possano ritenere la sicurezza come una delle voci su cui tagliare i costi a scapito della incolumità dei lavoratori. La sicurezza è un diritto per i lavoratori e un dovere per i datori di lavoro e non può e non deve essere un optional.

La Segreteria Fimcisl Abruzzo Molise esprime sostegno e solidarietà al lavoratore coinvolto nell'incidente e alla sua famiglia."

La Segreteria Fimcisl Abruzzo Molise