Crippa e Colla: la Lega torna in giunta nel Molise, felici e soddisfatti

CAMPOBASSO. “Felici e soddisfatti per il ritorno della Lega in giunta, l’obiettivo è continuare offrire il nostro buongoverno ai cittadini del Molise. Un ringraziamento particolare a Luigi Mazzuto”. Lo dicono il vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa, e il commissario regionale della Lega in Molise Jari Colla a proposito della nomina ad assessore di Michele Marone.