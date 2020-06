Polizze vita dormienti, fino a metà settembre si può richiedere il rimborso

MONTENERO DI BISACCIA. L’Adusbef, associazione difesa consumatori utenti dei servizi bancari e finanziari, tramite l’avvocato Valentina Bozzelli, rende noto che, dal prossimo 15 giugno e fino al 15 settembre 2020, sarà possibile presentare la domanda di rimborso per le polizze vita prescritte; il tutto attraverso il portale Consap e/o rivolgendoVi all’Associazione di consumatori Adusbef.

"In particolare, in questa fase post-Covid-19, è stata data possibilità ai consumatori di ottenere il Rimborso di polizze vita prescritte che graveranno sul Fondo per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori. Potrà pertanto essere richiesto il rimborso di polizze vita (nella misura massima del 50%), per polizze vita che presentano i seguenti requisiti: evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006; prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2012; rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti; non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti".