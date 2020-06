Revocata anche da Palazzo Ducale l'ordinanza sulla chiusura alle 23 dei locali pubblici

LARINO. L’amministrazione comunale di Larino come quella di Termoli. Con ordinanza numero 29 di oggi, il sindaco Giuseppe Puchetti ha revocato la chiusura obbligatoria dei locali pubblici alle 23.

«Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 26 del 25/05/2020, avente ad oggetto “ Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 – chiusura anticipata pubblici esercizi bar”, in cui, per la tutela della salute pubblica e per scongiurare i rischi di una nuova diffusione dei contagi nella fase 2 si era stabilito:

La temporanea anticipazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi (bar) alle ore 23,00 in tutti i giorni della settimana; 2. Di vietare la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto, nonché l’utilizzo di bottiglie di vetro nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico dalle ore 20,00 alle 06,00 del giorno successivo; 3. L’obbligo dell’uso della mascherina, dove non era possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro ed il divieto di assembramento;

Considerato che attualmente la curva epidemiologica è sensibilmente in discesa tanto da potere revocare, con decorrenza 11 giugno 2020, nell’Ordinanza in parola, la parte relativa alla chiusura alle ore 23 dei pubblici esercizi;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiate l’attuale emergenza epidemiologica, ordina, per quanto in premessa, la revoca dall’11 giugno 2020 della propria Ordinanza n. 26 del 25/05/2020 nella parte relativa alla chiusura alle ore 23 dei pubblici esercizi.