Ex Honeywell, Fim: "Bene piano Baomarc, ma servono certezze sui tempi"

ATESSA. "Bene la conferma del piano industriale da parte di Baomarc ma abbiamo la necessità di avere tempi e scadenze certe. Oggi però abbiamo la necessità e l'urgenza di lavorare in sinergia con il ministero del Lavoro, il ministero dello Sviluppo Economico e l'assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo per promuovere in tempi celeri una riunione risolutiva rispetto all'impellente problema degli ammortizzatori sociali dei lavoratori ex-Honeywell ormai da mesi senza alcuna copertura economica".

Ad affermarlo in una nota è Gianfranco Micchetti della Fim Cisl nazionale al termine dell'incontro con il Mise, la Regione Abruzzo, Fim, Fiom, Uilm Nazionali con le Confederazioni e la direzione aziendale Baomarc interessata al sito abruzzese della ex Honeywell di Atessa in provincia di Chieti.

Nel corso dell'incontro l'azienda, rileva, "ha confermato il piano industriale e piano di assunzioni, presentato nel 2018 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonostante i ritardi causati dalla crisi pandemica del corona virus e il conseguente impatto negativo che ha colpito il settore automotive al quale l'azienda, per sua mission produttiva, è fortemente dipendente".

Quella della ex-Honeywell, conclude Micchetti, "è una vertenza che va attenzionata a tutti i livelli istituzionali nazionali e regionali serve una soluzione industriale robusta che ridia una speranza di lavoro concreta a tutti i lavoratori del sito e al territorio". (Fonte Adnkronos)