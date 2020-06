Coronavirus, Occhionero (Iv): «Ok Speranza su allentamenti, stop divieti assurdi»

ROMA. "L'annuncio del ministro Speranza di nuovi allentamenti a breve delle misure di contenimento del coronavirus è positivo e va nella giusta direzione che tutti auspichiamo di un tentativo di ritorno alla normalità, come si aspettano cittadini, famiglie, lavoratori, imprenditori. Ora bisogna accelerare per eliminare assurdi divieti in tutto il Paese che a questo punto appaiono ingiustificati, come, tanto per fare alcuni esempi, sul numero di persone in macchina, sugli sport amatoriali, sulla possibilità di stare allo stesso tavolo del ristorante solo se si fa parte dello stesso nucleo familiare". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva, Giusy Occhionero.