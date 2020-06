CAMPOBASSO. In Molise l'impatto del lockdown è stato molto duro, l'85% delle imprese prevede cali di fatturato, la maggioranza in misura oltre il 30%. Un terzo di queste ha avuto una riduzione fino al 30%, solo il 2% non ha avuto riduzioni di fatturato e il 13% prevede un aumento. È quanto emerge da un'indagine su base volontaria elaborata dalla Camera di Commercio del Molise per capire il punto di vista degli imprenditori sulle prospettive e la percezione degli effetti dell'emergenza sanitaria.

Molto pessimistiche le aspettative di recupero.

Solo il 25% degli imprenditori ritiene che i cambiamenti saranno temporanei e ci sarà un graduale, ma progressivo ritorno alla situazione precedente; il 31,6% è dell'avviso che, seppur considerevoli, i danni in termini di riduzione della domanda e perdite non comprometteranno la prosecuzione dell'attività. Durante il lockdown le imprese hanno optato per la riduzione delle attività (76 su 100), spesso associata a un forte (16%) o moderato (13%) ricorso a soluzioni digitali per il lavoro a distanza. (Fonte Ansa.it)