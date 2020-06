Ordine Costantiniano Charity di San Giorgio dona 15mila euro all'Asrem

CAMPOBASSO. Una donazione di 15 mila euro per acquisto di Dispositivi di protezione individuale (Dpi): è la somma destinata all'Azienda sanitaria regionale del Molise dall'Ordine Costantiniano Charity, Onlus dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. "Al termine della raccolta fondi attraverso la quale abbiamo effettuato donazioni in varie regioni del centro e sud Italia alle strutture sanitarie e Asl - spiega il Principe Carlo di Borbone, fondatore della Charity Onlus - la nostra attenzione si è rivolta al Molise che, fortunatamente, ha registrato un numero di casi molto ridotto rispetto anche alle regioni limitrofe. Tuttavia, anche in questa fase di sensibile riduzione del numero dei contagi, è importante continuare ad adottare comportamenti responsabili e prudenti".

"Desidero esprimere il più vivo apprezzamento all'Ordine Costantiniano per la vicinanza e l'attenzione dedicata alla Sanità molisana" scrive il direttore generale Asrem Oreste Florenzano. (Fonte Ansa.it)