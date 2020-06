Carabinieri impegnati a tutela della salute, imprenditore multato di 2.500 euro

ISERNIA. I carabinieri di Isernia, protagonisti nello svolgimento dei servizi programmati dalla locale Prefettura per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza sottoscritti dal Governo e le parti sociali negli ambienti di lavoro e nei cantieri, integrati dalla verifica del rispetto della normativa sul contenimento del contagio da Covid-19, hanno effettuato una serie di controlli che hanno portato a segnalare alla competente Autorità Giudiziaria un imprenditore isernino per la violazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’uomo, che si è visto anche contestare una ammenda di 2.500 euro, aveva fornito ai suoi operai delle semplici scale portatili di tipo domestico, non conformi alla normativa, prive della possibilità di essere ancorate e molto pericolose per l’uso professionale.