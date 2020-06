Sicurezza, il sindacato di Polizia Mosap incontra il questore di Campobasso

CAMPOBASSO. Il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, Mosap, ha avuto un incontro, oggi a Campobasso, con il questore dott. Giancarlo Conticchio dove nell' occasione e' stata presentata al questore la segreteria provinciale del sindacato composta dal Commissario Antonio Candela e dall' assistente capo Tania Giovannucci. ''Sono state messe le basi - ha sottolineato il segretario generale del Mosap, Fabio Conesta' - per una proficua collaborazione con l'amministrazione. Una prassi che caratterizza la nostra organizzazione sindacale''. Insieme a Conesta' erano presenti il vicepresidente Virgilio Lini, Il coordinatore nazionale tecnici Vincenzo Minardi e il dirigente sindacale Carlo Alfonsi che hanno rilevato come ''in linea con tutte le province d'Italia, anche a Campobasso, negli ultimi anni, c'e' stato un decremento significativo di uomini. Auspichiamo - conclude la nota del Mosap - che l'Amministrazione Centrale prenda in considerazione questo decremento e dia avvio ad un potenziamento in tutto il territorio molisano''.



Nel capoluogo di regione sono presenti la questura, la scuola di polizia la sezione polizia stradale e il distaccamento di Termoli, Il compartimento polizia postale, il posto Polfer la sezione del Nop e il commissariato di Termoli oltre alla sezione di Pg presso la Procura della Repubblica.