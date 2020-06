«​Meglio una cattedrale che un cimitero», Iorio replica a Toma sul centro-Covid

CAMPOBASSO. «Meglio una cattedrale che un cimitero. Capisco che il governatore del Molise ha una certa ritrosia ad accettare suggerimenti dalla mia persona, ma fa specie sentirgli dire che il centro Covid a Larino significa costruire un cattedrale nel deserto. Dalle dichiarazioni di Donato Toma, è chiaro che il presidente non ha afferrato bene il concetto di “Istituto di malattie infettive interregionale”. E’ questo il progetto a lungo termine che dovrebbe interessare il Vietri di Larino. In ogni caso io preferisco costruire cattedrali piuttosto che cimiteri. E se Toma per deserto intende la città di Larino, è altrettanto palese che non conosce né la storia né il territorio della regione che governa».

E' questo il commento dell'ex Governatore Michele Iorio sui contenuti della conferenza stampa di Toma odierna.