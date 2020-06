Dal Mit oltre 26 milioni di euro ai Comuni dal Fondo progettazione enti locali

ROMA. Pubblicato dal Mit il decreto di ammissione sui fondi 2020.

Oltre 26 milioni di risorse destinate ai Comuni per le progettazioni a cofinanziamento statale. Firmato il decreto della direzione Edilizia Statale del Mit per l’ammissione al fondo 2020 che ammonta a 12.437.500, a cui si aggiungono le risorse derivanti dalle economie di Province e Città Metropolitane, assegnate ai Comuni pari a 14.353.664,44, per un totale di 26.791.164,44.

Sono ammesse le progettazioni presenti nella graduatoria allegata al decreto dalla posizione n. 835 alla n. 1610 compresa. I comuni beneficiari del cofinanziamento devono attivare le procedure per l'affidamento della progettazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del MIT, e quindi entro il 12 settembre 2020.