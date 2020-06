Cassa integrazione esaurita: le aziende potranno anticipare altre 4 settimane

SAN SALVO. "Buone notizie per i dipendenti delle nostre aziende (come Pilkington e Sevel): le aziende che hanno già esaurito le 14 settimane di cassa integrazione potranno anticipare altre 4 settimane. Lo prevede un decreto legge che sarà presto all'ordine del giorno in un prossimo Consiglio dei Ministri. Ancora una volta, il Governo dimostra la sua estrema sensibilità e attenzione, quando si tratta di garantire gli adeguati sostegni al reddito. Sono davvero soddisfatto di questo risultato, che fra l'altro accoglie positivamente alcune richieste espresse dai sindacati e dalle associazioni di categoria (anche da Assovetro, nel corso di una recente call in cui ci siamo confrontati)."

Gianluca Castaldi, sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento