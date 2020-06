SAN SALVO. Visita nel vastese nel pomeriggio di ieri per il Presidente Marco Marsilio. Prima un incontro all'Aqualand per capire se riaprirà o meno questa estate (Leggi), poi uno alla Pilkington per via della crisi del mercato dell'automotive e di conseguenza quella occupazionale.

Il governatore della Regione Abruzzo ha affermato: "Siamo preoccupati perché è chiaro che se il mercato dell'automobile non riparte c'è un forte rischio occupazionale per tutto questo territorio, per la Pilkington, la Denso, la Honda, la Sevel e tutta la filiera dell'indotto di questa importante industria.Siamo venuti per parlarne con i diretti interessati, sia con i sindacati che con le azienda. All'interno delle nostre leggi regionali abbiamo fatto degli stanziamenti e delle previsioni normative che possano aiutare la Pilkington a far capire alla propria multinazionale di riferimento che l'Abruzzo e l'Italia sono un territorio che intende sostenere e investire e che se dovranno essere costretti a fare dei tagli, a spegnersi non saranno i forni abruzzesi".