Incidente in via Argentina, coinvolte 3 vetture Copyright: Termolionline.it

Incidente in via Argentina, coinvolte 3 vetture Copyright: Termolionline.it

Incidente in via Argentina, coinvolte 3 vetture Copyright: Termolionline.it

Incidente in via Argentina, coinvolte 3 vetture Copyright: Termolionline.it

Incidente in via Argentina, coinvolte 3 vetture Copyright: Termolionline.it

Incidente in via Argentina, coinvolte 3 vetture Copyright: Termolionline.it

Incidente in via Argentina, coinvolte 3 vetture Copyright: Termolionline.it

Incidente in via Argentina, coinvolte 3 vetture Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Scontro in via Argentina nel pomeriggio, tra una Bmw e una Fiat 600 in sosta, danneggiata anche una Fiat Multipla. Sul posto Polizia stradale e Polizia locale.