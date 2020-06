Consiglio regionale sull'ospedale Covid in Molise: il presidio di associazioni e comitati

CAMPOBASSO. Il Forum Molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità indice per lunedì 15 Giugno,a partire dalle ore 9, un presidio presso la sede del Consiglio Regionale. In quella data è stato fissato un Consiglio Regionale monotematico sulla Sanità, si discuterà del progetto di ospedale Covid Regionale da presentare al Ministero entro il 17 giugno ,parte integrante della programmazione sanitaria futura.

Nell’occasione il Presidente del Consiglio Regionale incontrerà una delegazione del Forum. Il Consiglio segue le mobilitazioni degli ultimi giorni di Comitati, Associazioni, Sindaci e Cittadini,volte ad ottenere anche in Molise il diritto Costituzionale alle cure da una Sanità Pubblica di qualità.

Il Forum invita i cittadini a partecipare numerosi al Presidio.