POZZILLI. Il direttore della Serioplast di Pozzilli ha chiuso lo stabilimento in segno di lutto per la morte di un operaio provocata da un incidente sul lavoro. Domenico D'Amico, 22enne di Bojano è deceduto ieri sera durante il suo turno di lavoro, ma la dinamica ancora non è stata chiarita dai Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi.

Domani tutti i lavoratori dell'azienda, che produce imballaggi di plastica, si riuniranno in assemblea. (Fonte Ansa.it)