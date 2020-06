«Liberi cittadini in lotta per gli ospedali e la sanità pubblica», verso la protesta del 23 giugno

ISERNIA. Giovedì 18 giugno alle ore 18 in piazza stazione ad Isernia, assemblea pubblica per informare la cittadinanza dei motivi e dei contenuti della protesta che porteremo davanti al consiglio regionale il prossimo 23 giugno alle ore 10.

«Ci siamo, siamo in dirittura di arrivo, la grande protesta in regione è prossima e noi sentiamo forte l'esigenza di essere con le persone per le persone per far conoscere e sensibilizzare, giovedì vi aspettiamo in tanti per rappresentare la nostra rabbia per come veniamo trattati da questa classe politica per una sanità morente e tanto altro ancora - arringa Emilio Izzo, portavoce del comitato "In seno al problema" - saranno con noi isernini, Giovanni Colagiovanni per Campobasso, Enrica Sciullo per Agnone e l'Alto Molise, Andrea Di Paolo per il Basso Molise, Dilma Baldassarre per Larino e l'area frentana, Gianni Vaccone e Mario Giannini per Venafro e la Valle del Volturno e Michele Montanaro in rappresentanza degli studenti.

Ancora una volta ci va di ricordare che la manifestazione, a differenza di quelle di partito o finti comitati, sarà a microfono aperto, cioè a disposizione di coloro i quali intendano portare un contributo di idee ed azione, convinti che la selezione a monte di chi dovrebbe intervenire, altro non rappresenta che l'esclusione popolare prepotente e presuntuosa!

Ci vediamo giovedì, aspettando il 23!

Passate voce e invitate tutti ad esserci, in questo momento più di altri, la nostra salute merita attenzione e rispetto!