Reddito universale, l'Usb Molise protesterà davanti alla Giunta regionale

CAMPOBASSO. L'Usb Molise martedì prossimo, 16 giugno, dalle ore 10.30 presso la Giunta Regionale in via Genova 11 ha indetto un presidio Regionale per rafforzare e tutelare l’esigenza di una misura universale di reddito che salvaguardi milioni di lavoratori. Protestare contro le misure previste nei vari decreti governativi che hanno concentrato sforzi e risorse esclusivamente sulle grandi imprese e multinazionali. Recriminiamo in maniera particolare: - Misure economiche certe per tutta la durata della crisi - Nessuna deroga ai contratti nazionali ma, al contrario, una campagna per la stabilizzazione dei lavoratori precari, intermittenti impiegati in tutti i settori della nostra economia; - L’apertura di un tavolo di confronto per affrontare le problematiche dei lavoratori e delle lavoratrici maggiormente colpiti dalla crisi come gli stagionali, i lavoratori del turismo e della ristorazione e i dipendenti del settore spettacolo e cultura; - Una moratoria sugli sfratti e sui pignoramenti per tutte quelle famiglie che hanno accumulato morosità da gennaio fino a al termine del lock down; - Rilancio del settore pubblico attraverso investimenti e assunzioni negli Enti Locali, nella sanità, nella scuola e nella tutela dell’ambiente.