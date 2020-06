Protezione Civile: Maria Siclari è la nuova vice del capo dipartimento Borrelli

ROMA. Maria Siclari è il nuovo Vice Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Già Dirigente Generale del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la dott.ssa Siclari ricopriva, dal 1 settembre 2016, l’incarico di Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),

“La dott.ssa Siclari – sottolinea Borrelli – arriva in un momento particolarmente impegnativo per la nostra struttura e sono sicuro che la sua esperienza professionale rappresenterà una grande risorsa per il nostro Dipartimento. La sua nomina testimonia, inoltre, il ruolo fondamentale che i Centri di Competenza scientifici ricoprono all’interno di tutto il sistema nazionale della Protezione Civile, specialmente nella comprensione e nella gestione dei rischi. Insieme al nuovo Vice Capo Dipartimento continueremo a rafforzarne le potenzialità e le capacità”.

Da oggi Maria Siclari prenderà ufficialmente servizio al Dipartimento della Protezione Civile con il compito di supportare il Capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni, sostituendolo in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di assenza, vacanza o impedimento.