Ultimo paziente dimesso e chiude in Molise anche il reparto Covid-19 dell’ospedale di Venafro

VENAFRO. Ultimo paziente dimesso e chiude in Molise anche il reparto Covid-19 dell’ospedale “Santissimo Rosario” di Venafro, nel quale erano stati trasferiti gli orami famosi “nonnini” contagiati della casa di riposo “Tavola Osca” di Agnone e di quella di Cercemaggiore.

Nella serata di ieri è stato dimesso, dopo aver ottenuto anche il secondo tampone negativo, l’ultimo nonnino ricoverato.

Le polemiche di quei giorni rimarranno tra le cronache di questa emergenza sanitaria, alcuni parlarono addirittura di deportazione ma il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, ha sempre sostenuto che il trasferimento dei nonnini fosse stata la scelta più giusta a tutela della loro salute e per continuare a garantire la stessa assistenza che godevano nelle strutture ospitanti.

Col senno di poi, forse, la scelta non è stata affatto sbagliata. Sono stati accuditi e curati, purtroppo qualcuno non ce l’ha fatta, il contagio da coronavirus unito ad altre patologie è stato fatale.

Ora il reparto nel nosocomio venafrano, allestito in tempi record data la situazione di emergenza venutasi a creare coi due focolai delle case di riposo di Agnone e Cercemaggiore, chiude i battenti e, al momento, non è dato sapere se verrà smantellato o sarà tenuto in stand-by fino alla fine dello stato di emergenza da Covid-19.