Villa Pamphilj, convocato il Consiglio dei Ministri sulla proroga della Cassa integrazione

ROMA. Il Consiglio dei Ministri è convocato in data 15 giugno 2020 alle ore 20.30 presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Villa Pamphilj, Via Aurelia Antica 111, per l’esame del seguente ordine del giorno:

DECRETO-LEGGE: Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale (ECONOMIA-LAVORO).