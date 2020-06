«La maggioranza siamo noi», i sei consiglieri dissidenti alzano la voce

CAMPOBASSO. Merita un approfondimento, quanto detto oggi in aula, a Palazzo D’Aimmo, dai sei consiglieri di maggioranza che si sono dissociati dall’ultimo rimpasto di giunta. Il pensiero di Armandino D’Egidio, di Salvatore Micone, di Mena Calenda, di Aida Romagnuolo, di Gianluca Cefaratti, di Andrea Di Lucente.

«Ciò che stiamo discutendo oggi in aula è un atto di enorme responsabilità. E’ un tassello importante per indirizzare la nostra sanità regionale verso una direzione, per dire ai molisani quale sarà l’architettura del sistema che li curerà. Un indirizzo, certo. Perché il nostro potere decisionale è monco. E’ compresso da un commissariamento che, nel corso degli anni, ha tolto ogni possibilità senza produrre nemmeno una soluzione.

E’ proprio in un momento così importante che il nostro gruppo ha sentito la necessità di ribadire alcuni punti cardine. Dopo un lungo confronto e tanta riflessione, abbiamo scelto di votare secondo coscienza. Perché sappiamo di essere al servizio dei cittadini, al servizio dei nostri territori. Al servizio di un’idea di Molise che ci siamo costruiti nel corso dei tanti anni di impegno politico. Noi 6 non veniamo fuori dal nulla. Siamo figli di un percorso politico lungo, che ci ha ancorato al territorio. E che ora ci impone decisioni ferme.

In questi giorni abbiamo fatto esattamente ciò che andava fatto da due anni a questa parte. Presidente Toma, in questi giorni noi abbiamo avuto confronto, dialogo. Abbiamo riflettuto insieme, abbiamo comparato dati, esperienze, abbiamo riportato le voci del territorio. Abbiamo tentato di fare sintesi. In un solo concetto: abbiamo fatto la maggioranza.

Lei si è dimenticato, o forse non l’ha mai saputo, che maggioranza significa tutto questo. Chiudersi in una torre d’avorio, rifiutando il confronto, non è essere leader. E’ avere paura della propria squadra, non perché inadeguata, ma perché fin troppo brava per gli standard. Significa essere in balia degli eventi e non guidarli. Imporci di essere separati in casa ci ha permesso di trovare unità al nostro interno: siamo una sola voce per sei teste.

La scelta di Larino Covid oppure dell’implementazione del Cardarelli, oppure qualsiasi altra idea venuta in mente doveva essere terreno di confronto in maggioranza. Invece nulla. Le settimane trascorse sono state caratterizzare da un silenzio talmente assordante che ha frastornato tutti i molisani. Li ha terrorizzati. Ha certificato uno scollamento dalla realtà che dobbiamo bloccare. E tocca a noi ricordarglielo.

Oggi voteremo secondo coscienza. Ma, Presidente, ricordi che noi stiamo facendo davvero la Maggioranza. Non lei e i suoi assessori. Siamo noi ad incarnare il vero senso della parola maggioranza. E il fatto che lei ignori tutto questo non cambierà la realtà, ma ci spingerà a lottare in maniera ancora più forte per l’interesse dei molisani. Oggi per Larino, domani per tutto il Molise». Intervento letto da Andrea Di Lucente.