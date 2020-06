Lutto in casa Gentile, il cordoglio dell'amministrazione di Guglionesi

GUGLIONESI. Il sindaco del Comune di Guglionesi Mario Bellotti, ilpresidente del Consiglio Barbara Morena e l'amministrazione comunale tutta si associano al grande dolore che ha colpito Matteo Gentile e famiglia per la prematura scomparsa del piccolo Marco.

"Quando una persona ci lascia, quando non è più qui e non possiamo più toccarla, o sentire la sua voce… sembra scomparsa per sempre. Ma un affetto sincero non morirà mai. Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola".