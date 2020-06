CAMPOBASSO. Aida Romagnuolo: insieme ai professori e ai maturandi della scuola molisana.

«Vi sono vicino e non vi dimentico. Quindi, semplicemente gli auguri per una chiusura dell’Anno scolastico 2020 che da ieri, con l’organizzazione amministrativa e logistica, e da oggi con l’impegno di tanti giovani, docenti e dirigenti Scolatici, è davvero poca cosa e potrebbe sembrar retorico.

Ma, il cuore e la responsabilità politica, vista l’assenza di parole di sostegno da parte della politica tutta, impegnata su altri fronti, mi spinge ad unirmi a chi guiderà i giovani maturandi ad un compito non facile come quello degli esami in presenza in un periodo decisamente assai poco congeniale. Un saluto ed un augurio, quindi, al Mondo della scuola tutto, dal personale Ata, agli alunni, ai docenti, ai Dirigenti per non dimenticare i Vertici provinciali e Regionali di un Mondo privato del contatto umano e della “ vera “ scuola fatta di contatto, sguardi, condivisioni, passioni e partecipazione attiva. Alla meno peggio si è arrivati a stabilire regole più o meno condivise che vedranno ridotte le capacità espressive e cognitive ma, che per fortuna, grazie alle innovazioni tecnologiche poste in essere, non ha visto la debacle di un Mondo già di per sé depauperato e ricondotto ad una serie , purtroppo minore. Auguri e, nella speranza di veder il 2021 senza limitazioni, mi permetto responsabilmente e senza enfasi, essere partecipe con ognuno di voi di una settimana anomala ma di sana voglia di tornare ad essere Scuola».