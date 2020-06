RIPALIMOSANI. Ultimi giorni per poter partecipare al 6° concorso fotografico “Leonardo Tartaglia – Lefra”, organizzato dalla Nuova Proloco Ripalimosani con il patrocinio del Comune di Ripalimosani.

La scadenza per l’invio delle opere è fissata infatti al prossimo 23 giugno, alle ore 12.

Il concorso, partito nel 2013, è dedicato al fotoreporter ripese noto con il nome d’arte di Lefra che in oltre un cinquantennio di instancabile attività, ha fissato nei suoi scatti gli innumerevoli aspetti delle comunità molisane, con le loro caratteristiche, tradizioni, evoluzioni.

Dopo l’ottimo riscontro avuto con la 5^ edizione del concorso, con oltre 70 opere iscritte, per il 2020 l’organizzazione puntava a ripetere gli stessi numeri ma, come per tante altre iniziative, anche sul premio Lefra ha inciso molto l’emergenza determinata dal Coronavirus; per ben due volte, infatti, la data di scadenza delle iscrizioni è stata posticipata, come spiega Michele Moffa, presidente della Nuova Proloco Ripalimosani “Avevamo fissato il termine ultimo per l’invio delle foto al 23 marzo 2020, che cadeva in pieno lockdown e quindi, con una decisione unanime del consiglio direttivo della Proloco, abbiamo ritenuto necessario spostare la data al 23 maggio, sperando che in due mesi la situazione sarebbe migliorata. Ma, nonostante i parziali allentamenti delle misure precauzionali, anche in quella data non era ancora possibile muoversi liberamente e quindi abbiamo optato per un’ultima proroga, di un ulteriore mese”.

Ultimi giorni, quindi, per tutti i fotografi dilettanti per inviare i loro scatti e provare a portare a casa uno dei numerosi premi previsti: l’autore della foto prima classificata si aggiudicherà un buono spesa di € 250 mentre al secondo e terzo classificato, rispettivamente, un buono spesa da € 150 e da € 100. Al vincitore del premio “Ripalimosani”, un buono spesa del valore di € 75 e per il premio “Lefra Social” prevista una targa ricordo.

Diverse le modalità di invio delle opere, come come stabilito dal regolamento, che è possibile scaricare dal sito Internet del Comune di Ripalimosani www.comune.ripalimosani.cb.it, da www.ripalimosanionline.it o richiesto inviando una mail a concorsofotogaficoripa@gmail.com.