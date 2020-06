ISERNIA. Infastidisce i clienti di un bar e aggredisce i poliziotti: arrestato.

In seguito alla richiesta di intervento giunta al numero di emergenza e e soccorso pubblico “113” da parte del titolare di un bar del centro cittadino, gli agenti della Squadra Volanti hanno raggiunto via Molise, dove un giovane infastidiva i clienti del locale. I poliziotti hanno fatto uscire il giovane dal bar, chiedendogli di consegnare un documento di identificazione. Lo stesso, per tutta risposta, ha rotto una bottiglia in vetro contro un muretto e, brandendo il collo della stessa, ha minacciato i poliziotti. Questi sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo, nonostante in due siano rimasti feriti. Il giovane, un 24enne cittadino extracomunitario, è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.