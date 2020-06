Incontro tra coalizioni civiche, verso una convergenza programmatica a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Il triunvirato di Montenero che Rinasce, Gianluca Monturano, Nicola Palombo e Francesco Borgia, rappresentanti delle forze civiche e politiche, afferenti alla coalizione civica, hanno incontrato nella giornata di oggi una delegazione del comitato civico Cambiamo Montenero.

Dopo aver ribadito come non ci sia alcun interesse nel portare avanti accordi di potere basati sulla spartizione di poltrone, ma che l’unico dialogo possibile sia quello tra le forze alternative all’amministrazione Travaglini-Contucci-Porfido basato sulla convergenza dei programmi amministrativi, sulla discontinuità e sul rinnovamento; dopo aver sottolineato la necessità di costruire una forza larga e inclusiva di unità comunale, che possa affrontare al meglio il momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica, affinché Montenero esca dalle secche in cui è impantanata da anni; dopo aver preso atto delle rispettive sintesi programmatiche, ampiamente discusse tra le parti; si è convenuto che, nonostante ci sia un duro lavoro di confronto da svolgere, esista l’effettiva possibilità di arrivare ad una convergenza programmatica che definisca un contratto di programma per la rinascita di Montenero.

Per le ragioni sovraesposte, le forze politiche hanno deciso di incaricare una Commissione per la scrittura del succitato contratto di programma; documento che faccia da cardine per la scrittura del programma elettorale, il quale resterà aperto per ulteriori arricchimenti a tutte le forze civiche e persone di buona volontà che vogliono affermare il fatto che una storia diversa sia possibile da scrivere.