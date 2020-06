Fondi nazionali e regionali per remunerare il personale sanitario, Fials diffida la Regione

CAMPOBASSO. Fials diffida la Regione Molise per sollecitare il trasferimento di fondi nazionali e regionali all'Asrem, previsto dal decreto "Cura Italia" e dal successivo decreto "Rilancio Italia", per poter remunerare il disagio dei professionisti della sanità in emergenza Covid - 19. Alla nota di diffida, in aggiunta, è stata recapitata la relazione trasmessa alla Regione Molise in prossimità dell'incontro tenutosi il 9 giugno scorso senza alcun riscontro logico.

Il sindacato ritiene utile informare gli organi d'informazione per stigmatizzare il mancato riscontro agli impegni assunti dall'intero consiglio regionale all'indomani della pandemia da Covid -19 nonostante la previsione di fondi specifici in sede di approvazione di bilancio regionale.

Una iniziativa rivolta al Governatore Toma, al direttore alla Salute Gallo, a tutti i consiglieri regionali e al direttore generale Asrem, alla Rsu aziendale e alle altre sigle rappresentate.

«La scrivente organizzazione sindacale a seguito dell'incontro tenutosi in data 09/06/2020 tra la Direzione della Salute, Asrem e le parti sindacali in rappresentanza degli operatori del comparto sanità, avendo convenuto che detta riunione, di natura interlocutoria, doveva essere aggiornata nei giorni successivi, visto che alla data odierna questo non è ancora accaduto invita e diffida la Regione Molise a voler convocare le parti entro e non oltre i prossimi sette giorni.

Tanto si sollecita affinché il finanziamento stanziato dal Governo in aggiunta alle risorse economiche, che deve garantire necessariamente la Regione Molise, possa essere fruibile già dal prossimo mese di luglio. la preoccupazione del sindacato è che l'eccessivo ritardo rischi di far venir meno il finanziamento, anche in considerazione del fatto che il "Decreto Rilancio" fissa il termine degli adempimenti al 31 luglio. Non è comprensibile questa procrastinazione dopo i notevoli sacrifici posti in essere dai professionisti della sanità molisana e dopo i riconoscimenti, a mezza stampa, espressi dall'intero Consiglio Regionale, ma più in particolare dal Presidente. ln attesa di riscontro, si porgono distinti saluti».

ll decreto "Rilancia ltalia", sul piano sanitario, potenzia e riorganizza la rete ospedaliera, la rete territoriale e l'attività di sorveglianza attiva sull'intero paese con uno stanziamento di 3 miliardi e 200 milioni di euro per il 2020; rende stabile l'incremento di 3500 posti letto di terapia intensiva per far fronte all'emergenza coronavirus, prevede la riqualificazione di 4225 posti letto di area semi-intensiva che saranno fruibili sia in regime ordinario che per il trattamento infettivologico ad alta intensità di cura, rafforza i servizi infermieristici distrettuali con l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da Covid-19 e autorizza 9000 assunzioni per infermiere.

Lo stesso decreto stabilisce che, per il 2020, le Regioni devono incrementare i fondi della contrattazione integrativa e riconoscere al personale sanitario, dipendente delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale impegnato nell'emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio prestato nel corso dello stato di emergenza. Stabilito che le risorse aggiuntive finanziate dal decreto cura ltalia e dal decreto rilancia Italia, per incrementare il fondo ex art. 96 dell'area dirigenza medica e sanitaria ed il fondo ex art. B0 e 81 comparto sanità servono per remunerare le maggiori spese di indennità varie, lavoro straordinario reperibilità ecc. ecc. le vere risorse per la premialità dei dipendenti art. 2 comma 6 lettera B D.L.34, devono essere incrementate dalla Regione Molise così come hanno fatto le altre regioni d'ltalia.

Il decreto legge 19 maggio 2A2A, n 34 definisce gli importi finanziati dallo stato a favore della regione Molise che ammontano complessivamente a euro 2.267.097,00. Tali importi possono essere incrementati fino al doppio dalle Regioni con proprie risorse, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1 arL.2 del decreto rilancio Italia, ivi incluse le indennità previste dall' art. 86, comma 6 del CCNL 2A1612018 del maggio 2019.

Sulla scorta delle premesse fatte, in attesa dell'incontro da tenersi domani alle ore 16.30, il sindacato chiede di conoscere l'importo economico deliberato dalla regione Molise per incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente dell'Asrem direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19. In attesa si chiede di definire, una volta per tutte, qual è il finanziamento regionale per dar seguito alla contrattazione integrativa al fine di applicare il Ccnl così come previsto dall'articolo 6».