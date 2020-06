TERMOLI. Lo conosciamo personalmente ormai da 5 anni, ne apprezziamo le doti umane e professionali, la visione scientifica e l’esperienza e il bagaglio che si è costruito proprio nella nostra regione, lui che è salernitano di origine.

Parliamo del 48enne Vincenzo Michele Sellitto, ormai un guru della scienza del suolo, che abbiamo proposto con diverse iniziative su Termolionline.

Venerdì 19 giugno alle 10 sarà il principale attore protagonista di un webinar targato Edagricole, la costola di settore del gruppo Sole 24 Ore.

Al centro del seminario che ha raccolto quasi mille iscrizioni da ogni parte del Paese e non solo, la presentazione del libro realizzato e dato alle stampe proprio con la casa editrice Edagricole: “I microrganismi utili in agricoltura”.

La sempre maggior consapevolezza dell’importanza agroambientale dei microrganismi del suolo è sottolineata anche dal recente incremento del numero di articoli scientifici che riguardano il microbioma del suolo e che vedono sempre più l’affermarsi in ambito scientifico di discipline come la microbiologia applicata ai sistemi agricoli.

Infatti è proprio la ricerca scientifica che attribuisce un ruolo fondamentalealla microbiologia in un contesto in cui lo stesso suolo viene reinterpretato in una rinnovata e migliore definizione che ne determina stavolta il ruolo, considerandolo come organismo vivente al pari della pianta da esso ospitata.

La caratteristica essenziale ed estremamente innovativa dei microrganismi è quella di creare delle vere e proprie reti di interscambio di elementi nutrizionali, realizzando una relazione endofitica con la pianta: una sinergia che permetterà alla pianta stessa di fronteggiare i maggiori stress biotici e abiotici tipici del ciclo vitale.

Questi sono alcuni dei temi su cui si articola l’incontro webinar del 19 giugno 2020 alle ore 10, che raccoglie le più recenti considerazioni sull'utilizzo della microbiologia applicata ai processi agricoli. Verranno approfonditi concetti come la rizosfera, il microbioma del suolo e la biodiversità con un approccio moderno e supportato dalle più recenti ricerche scientifiche.

Il filo conduttore del webinar sarà, il suolo, ma ci si concentrerà poi sui tempi più specifici e applicativi legati all’effetto biostimolante dei batteri e dei loro rapporti simbiotici ed endofitici con le colture agrarie e un’introduzione sull'uso delle microalghe in agricoltura.

L’obiettivo di questo webinar è proprio quello di cominciare a fare il punto della situazione in un ambito che vede da una parte una forte componente scientifica che senza sosta produce dati e teorie e, dall'altra, il mondo dell'impresa e dell’agricoltura pratica che necessitano e già applicano questa nuova filosofia.

Un'occasione per incontrarsi e proporre insieme un nuovo modo di vedere

Come spiega lo stesso autore, «I microrganismi utili in agricoltura sono un nuovo modo di vedere il futuro dell’agricoltura e questo sarà Il filo conduttore del webinar del 19 giugno organizzato da Edagricole con il patrocinio dell’Università di Catania».

In questo webinar Sellitto concentrerà la discussione su temi specifici e applicativi dei microrganismi utili in agricoltura. Noto da tempo per il suo impegno nella divulgazione e applicazione di nuove tecnologie in agricoltura introdurrà i concetti innovativilegati ai rapporti simbiotici ed endofitici dei microrganismi con le colture agrarie e come utilizzare queste conoscenze per migliorare le condizioni delle piante e del suolo. Il libro, curato per Edagricole e che già oggi sta avendo un notevole successo di vendite, vuole essere un naturale crocevia tra le innovazioni delle aziende, la ricerca universitaria e l’uso pratico da parte degli agricoltori. Proprio in questo webinar si farà il punto della situazione in un ambito che vede da una parte una forte componente scientifica che senza sosta produce dati e teorie e dall'altra il mondo dell'impresa e dell’agricoltura pratica che necessitano e già applicano questa nuova filosofia che oggi si concretizza in una nuova scienza, la microbiologia applicata ai processi agricoli. Un interesse a questi temi in continua crescita sottolineato anche dal numero notevole di articoli scientifici pubblicati che riguardano il microbioma del suolo e che vedono sempre più l’affermarsi in ambito scientifico di discipline come la microbiologia applicata ai sistemi agricoli

La caratteristica essenziale ed estremamente innovativa dei microrganismi è quella di creare delle vere e proprie reti di interscambio di elementi nutrizionali, realizzando una relazione endofitica con la pianta: una sinergia che permetterà alla pianta stessa di fronteggiare i maggiori stress biotici e abiotici tipici del ciclo vitale. Questi sono alcuni dei temi su cui si articola l’incontro webinar del 19 giugno 2020 alle ore 10.

Parteciperanno inoltre ANDREA BAGLIERI (Università degli Studi di Catania), DAVIDE BULGARELLI – (Università di Dundee, Scozia), MASSIMO ZACCARDELLI – (CREA°OF), Pontecagnano Faiano (SA), STEFANO MOCALI – (CREA – AA), Firenze,RAFFAELLA PERGAMO – (CREA-PB), Roma, e approfondiranno concetti come la rizosfera, il microbioma del suolo e la biodiversità con un approccio moderno e supportato dalle più recenti ricerche scientifiche.

Link per l'iscrizione: https://terraevita.edagricole.it/istruzione-formaz...

Titolo del Libro: I Microrganismi Utili in agricoltura- Edizione Edagricole – Curato da V. M. Sellitto

Sellitto esperto in campo nazionale ed internazionale in Suolo e Tecnologie per lo sviluppo e l’innovazione sostenibile in agricoltura. Sellitto nasce professionalmente in Molise dove si è laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi del Molise e successivamente ha conseguito il Dottorato di Ricerca (Ph.D) in Biochimica e Chimica Applicate. E’ stato visiting Ph.D student presso la Purdue University College of Agriculture (USA) e presso l’ Universidad de Córdoba (Spagna). È Marketing Manager nel settore delle Biotecnologie per l’Agricoltura, nello stesso ambito svolge un’intesa attività di consulenza a livello nazionale ed internazionale. Collabora per attività scientifiche con numerosi centri di ricerca e università sia in Italia che all’estero. E’ stato docente a contratto in Micorbiologia applicata nei sistemi agricoli, presso l’Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, a Timisoara, Iasi e Cluj-Napoca (Romania). Negli anni numerose sono le pubblicazioni come autore e co-autore: di volumi, capitoli e di articoli su riviste scientifiche, a livello nazionale ed internazionale, oltre ad una ricca attività convegnistica e seminariale. Ha ricevuto, inoltre, riconoscimenti per alcuni lavori scientifici: dal gruppo italiano AIPEA, dall’Ecoistituto del Veneto e dall'Accademia Nazionale delle Scienze di Bucarest. Gli attuali ambiti di ricerca e di consulenza sono: agricoltura biologica e sostenibile, innovazioni nei sistemi agricoli, utilizzo dei microorganismi in agricoltura, scienza del suolo e pedologia, agricoltura di precisione.